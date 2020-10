Foggia, Marchionni: ''Onorato di essere qui. Ringrazio Corda''

Giornata clou quella di oggi in casa Foggia. In tarda mattinata è stato infatti presentato ufficialmente alla stampa il nuovo allenatore Marco Marchionni, che prende dunque il posto di Vincenzo Maiuri. Tanti temi toccati dal neo trainer, in occasione affiancato dal direttore tecnico Ninni Corda. Queste le parole del tecnico rossonero:

''Sono molto felice di arrivare a Foggia e di cominciare qui la mia carriera da allenatore, ringrazio Corda perché questa per me è una grandissima opportunità. È la prima volta che vengo qui, ho imparato molto da Baldini, ogni allenatore deve però intraprendere poi la propria strada. Vogliamo tutti il bene della squadra, ho visto una squadra vogliosa di cominciare questo percorso.

Questo è il girone più difficile, ora toccherà a me e alla squadra dimostrare il nostro valore. Cosa penso del gruppo? È una squadra valida e i calciatori devono essere consapevoli della loro forza. Per quanto concerne il modulo non ho intenzione di stravolgere le cose, anche perché in questo arco di tempo la squadra ha lavorato principalmente sul 3-5-2 e per me il concetto chiave sarà la semplicità.

È chiaro che la partenza in ritardo ha causato delle difficoltà, però a volte partire svantaggiati ti dà quella spinta in più. I ragazzi si sono stufati delle voci esterne e vogliono dare delle risposte sul campo. Domani affronteremo il Potenza che è un’ottima squadra, composta da giocatori importanti e guidata da un allenatore molto esperto. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di fare bene''.