Roccella, sempre tre out, debutto per almeno due nuovi acquisti

Un Roccella giovane per sfidare il San Luca di Cozza.

Gli amaranto sono ancora incompleti o comunque devono trovare l'amalgama.

Liviera e Sidibe, aggiungendo Infusino, sono tre innesti che alzano la qualità dell'organico, benché tutti estremamente giovani (classe 2000).

Per la sfida contro i giallorossi saranno però out Pagano, Malerba e Suraci, tre tasselli chiave per Galati.

Possibile 4-3-3 per la sfida ai cugini, con il debutto di Infusino e Sidibe.

Ecco al probabile formazione:

(4-3-3) - Scuffia, Porcelli, Imbriola, Coluccio, Bertora, Capellini, Amato, Sidibe, Infusino, Liberto, Carrozza