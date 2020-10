UFFICIALE - Foggia-Potenza si disputerà in notturna

Cambia l'orario di Foggia-Potenza. Accolta dunque l'istanza presentata dal club dauno con la Lega Pro che ha disposto che il match di domani in programma allo stadio "Pino Zaccheria" abbia inizio alle ore 20:45, anziché alle 17:30. Questo il comunicato dei rossoneri:

Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, nei test anti-covid eseguiti in previsione del raduno della prima squadra, sono stati riscontrati due casi di positività al tampone. I due in questione non appartengono al gruppo calciatori, sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS.

Il club rossonero altresì comunica che la gara Foggia-Potenza di domani, come da Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, è stata posticipata alle ore 20:45.