Gozzano-Sanremese 1-2, l'ex Mikhaylovskiy decide nel finale

Il Gozzano incassa la prima sconfitta stagionale al "D'Albertas". In un pomeriggio di sole ma spazzato da un vento freddo la squadra di Soda lascia sul terreno di gioco i tre punti di fronte ad una Sanremese che vola a quota 7 candidandosi sempre più fra le forze leader del girone. Il gol dell'ex di Mikhaylovskiy fissa l' 1-2 finale.

Le formazioni Mister Soda sceglie di confermare tutti e 11 i giocatori rispetto al match col Vado ma inaspettatamente cambia delle posizioni in campo. Difesa a tre, il centrocampo passa a 5 con l'abbassamento di Vono sull'esterno sinistro, a specchio con Olivera che abbandona la casella di terzino destro della gara precedente. La Sanremese gioca col 4-3-1-2 delle gare precedenti, l'ottimo Gagliardi a supporto di Romano e Diallo.

Sanremese subito a segno, Gozzano confuso I liguri cominciano subito attaccando. Già al 3' combinazione Sadek-Diallo-Gagliardi, il fantasista mette alto di un metro. Al 6' la squadra di Bifini capitalizza ben presto quanto stava mostrando: cross da sinistra di Gagliardi, Romano da due passi stampa la traversa. Il più lesto a centro area è Diallo che si coordina e ribatte a rete a mezza altezza. Gozzano subito sotto ed incapace di reagire almeno per i primi 20 minuti. Al 9' difatti l'ispirato Gagliardi scarta tutti con una serpentina ubriacante ma viene bloccato dalla difesa prima del tiro. Bellissima azione, forse il numero 10 avrebbe dovuto battere a rete un attimo prima. Al 22' si vede finalmente la squadra di casa col solito Sylla che si incunea in area e prova il tiro, leggermente deviato, che viene respinto da Gennaro in angolo. Al 25' Gemelli suggerisce profondo per Sylla, sfera leggermente lunga ed il portiere riesce ad anticipare il centravanti. I novaresi provano a fare la partita ma tra l'organizzata fase difensiva ospite e qualche errore di misura nello sviluppo della manovra non arrivano più occasioni, se non sul fronte opposto: al 45' grande azione personale di Demontis che si incunea nella trequarti e apre per Diallo, il cross del goleador di giornata viene liberato dalla difesa. Fine primo tempo, rivieraschi meritatamente in vantaggio.

Sylla spreca, Sanremese in controllo Il Gozzano entra in campo per raddrizzare subito la situazione: al 3' tiro di Piraccini ribattuto dalla difesa, la palla diventa buona per Sylla che da ottima posizione non centra la porta, è la prima vera occasione davvero da gol per i locali. Al 14' testa di Gemelli su cross di Vono, palla a lato. I minuti passano, la Sanremese si abbassa decisamente ma non concede palle gol pulite ad una squadra novarese confusionaria. Al 27' azione di contropiede dei biancazzurri, tiro a giro di Romano che spreca alto sulla traversa da buona posizione.

Rosso decisivo, Mikha fa e disfa Al 28' il Gozzano rischia la resa finale: duro intervento (da arancione, come quello del primo tempo) di Carta che atterra Mikhaylovskiy con un fallo più vistoso che cattivo. L'arbitro Galiffi giudica diversamente dal primo tempo e decide di cacciare il mediano di centrocampo. Il gioco rimane fermo per alcuni minuti, l'ex Gozzano claudicante torna in campo diversi minuti dopo. Al 35' arriva improvviso il pari rossoblu, a quel punto quasi insperato. Imbeccata di Carboni verticale, Sylla sfugge ai due centrali (fra cui Mikhaylovskiy praticamente zoppicante che prende 3 metri in allungo), si infila da destra e in diagonale fa secco Gennaro. Pari e patta, finale tutto da scrivere. Gli ospiti tornano a farsi vivi in avanti, forti dell'uomo in più e insoddisfatti da un risultato un po' stretto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mikhaylovskiy fa centro con un colpo di testa perfetto sul secondo palo incornando un cross di Demontis da sinistra. Siamo al 41', per il Gozzano rimane solo la carta della disperazione. Palle lanciate nella trequarti avversaria sperando nell'episodio che però non arriva. Alla Sanremese vanno i tre punti, al Gozzano restano i rimpianti.

GOZZANO - SANREMESE 1-2

Reti: 6' Diallo (S), 35'st Sylla (G); 41'st Mikhaylovskiy (S).

Gozzano (3-5-2): Ferrara; Carboni, Cella, Pavan; Olivera (27'st Rampin), Gemelli, Carta, Piraccini (44'st Bianconi), Vono (44'st Kayodie); Sylla, Allegretti. A disp: Figliuzzi, Gioria, De Pace, Mudasiru, Olivato, Rao. All.: Soda.

Sanremese (4-3-1-2): Gennaro; Pici (17'st Scarella), Bregliano, Mikhaylovskiy, Ponzio; Sadek (24'st Doratiotto), Gemignani, De Montis; Gagliardi (21'st Murgia); Diallo, Romano (45'st Sturaro). A disp: Dragone, Castaldo, Lo Bosco, Pellicanò, Fenati. All.:Bifini.

Arbitro: sig. Galiffi di Alghero

Note: angoli 3-4 per la Sanremese; espulso Carta (G) per gioco violento; ammoniti Cella per il Gozzano, Sadek e Demontis per la Sanremese.