La Juve Stabia passa al 93esimo: Virtus Francavilla rimontata

La Juve Stabia vince al Menti battendo in rimonta la Virtus Francavilla. Le vespe ribaltano la gara nella ripresa e ottengono tre punti pesanti.

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si accende nella ripresa. La Virtus a inizio secondo tempo sblocca la gara quando Ekuban si avventa su una palla vagante dopo una parata di Tomei e ribadisce in rete per il vantaggio ospite. Passano pochi minuti e gli ospiti rimangono in dieci: espulso Sperandeo.

Forti della superiorità numerica le vespe iniziano l'assalto alla metà campo avversaria. La Juve Stabia non riesce però a trovare spazi, sino a quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Garattoni in area trova lo spunto giusto e infila Crispino.

Nei minuti di recupero si completa la rimonta: cross dalla trequarti, Troest spizza e Romero di testa manda la palla sotto la traversa.

Vittoria al cardiopalma per la Juve Stabia che riesce a ribaltare la Virtus Francavilla.