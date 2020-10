Puteolana-Taranto, 1-3: i rossoblù vincono e convincono

Il Taranto porta a casa tre punti importantissimi dalla trasferta di Torre Annunziata contro la Puteolana. Allo stadio Giraud i rossoblù, guidati da Giuseppe Laterza, si impongono con un netto 3 a 1. La disposizione inziale disegnata dal tecnico dei Delfini è un 4-4-2 tradizionale con Sposito tra i pali, Boccia, Guastamacchia, Rizzo e Caldore a completare il pacchetto difensivo. Centrocampo formato da Lagzir, Matute, Marsili e Santarpia mentre la coppia d'attacco è formata da Serafino e Stracqualursi.

Nella ripresa entrano Marino, Ba e l'atteso Alfageme, autore della sua prima rete in rossoblù all'esordio. Il tecnico della Puteolana, De Martino, invece, si schiera con 4-5-1 molto difensivo e corposo soprattutto a centrocampo. Gli undici scelti sono stati: Lucia; Caiazzo, Pantano, Monteleone, Piacente; D'Errico, Imbimbo, Cavaliere, Landri, Festa, Chiacchio. Il Taranto parte subito forte e al 3' minuto di gioco Santarpia porta in vantaggio i suoi. Passano 20' e i padroni di casa pareggiano con Piacente. Prima frazione di gioco che si chiude con il risultato di 1-1.

Secondo tempo nettamente più convincente per gli uomini di Laterza che al 51' si portano nuovamente in vantaggio con Stracqualursi, bravo a farsi trovare pronto su punizione di Marsili. Nel finale, gli ospiti chiudono definitivamente la gara con il goal del neo entrato Alfageme. Vittoria di sacrificio e di spirito per gli ionici che, al momento, restano imbattuti confermando l'ottimo stato di forma.