La Paganese spreca, la Cavese resiste: derby senza vincitori

Il derby tra Paganese e Cavese finisce in parità: reti inviolate al Torre con le due squadre che si dividono la posta. Rammarico per i padroni di casa che non hanno approfittato della superiorità numerica per un'ora di gioco e di un rigore; un punto guadagnato per i metelliani.

Dopo una mezz'ora soporifera senza neanche un'azione degna di nota, un episodio cambia la gara: al 31esimo da un calcio d'angolo a favore della Cavese, la Paganese riparte in contropiede. Lancio lungo per Guadagni rincorso da due difensori ma D'Andrea in uscita lo abbatte e viene espulso.

Al 41esimo gol annullato alla Cavese: Nunziante crossa per De Paoli che segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Posizione dubbia. Si va all'intervallo.

Nella ripresa la Paganese parte con il piede sull'acceleratore e mette in difficoltà gli avversari prima con Onescu poi con Diop.

Al 68 un altro regalo della Cavese: De Franco devia con il braccio un cross che non sembrava particolarmente pericoloso, è rigore. Ma c'è l'errore dal dischetto di Scarpa che calcia centralmente, Bisogno si distende sulla sua sinistra ma con il piede devia la palla salvando i suoi.

Nei minuti successivi continua il forcing disperato della Paganese e la resistenza della Cavese. Non ci sono però ulteriori sussulti: finisce 0 a 0.