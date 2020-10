Serie D, exploit Francavilla e tris Lavello Pari Rotonda Ko Picerno

Due vittorie e altrettante sconfitte. Questo il bilancio delle lucane di D impegnate per la terza giornata. Nel raggruppamento H il Lavello conquista la seconda vittoria di fila con un tris sul Portici. Decidono Liurni, Herrera e Longo per gli ofantini che realizzano ben 8 gol in 4 giorni. Ad agganciare i gialloverdi c'è il Francavilla che con Pagano espugna Cerignola. Mentre il Picerno conosce il suo primo ko stagionale nella nuova sede di gioco di Tito. L'Altamura sblocca il match a fine primo tempo con Casiello e lo chiude con un rigore di Guadalupi. Nossa per i melandrini accorcia le distanze al primo minuto di recupero. Nel girone I il Rotonda impatta contro il Messina. Goretta dal dischetto risponde a Vacca.