San Luca, la soddisfazione di Canonico: "Squadra di grande carattere"

Il tecnico in seconda del San Luca, Canonico, ha parlato in sala stampa dopo il successo sul campo del Roccella:

"Ad una certa fase avevamo cinque attaccanti in campo, abbiamo fatto le medesime scelte che ci hanno permesso di ribaltare la gara contro la Gelbison. In cinque minuti abbiamo rovesciato il risultato, con veemenza e carattere. Il calcio di rigore del Roccella nasce da un nostro grave errore. Il secondo gol loro nasce da un nostro infortunio, anche perché il Roccella aveva pagato dazio dal nostro uno-due. Siamo stati bravi ad avere pazienza e a crederci e a fare il terzo gol. Il Roccella è una squadra ben strutturata, che corre e alla quale non è facile fare gol. Questi tre punti sono molto preziosi".

Continua Canonico: "Forse ci serve un pugno per entrare in partita. Il Roccella però si è messo bene e ci hanno un pò sorpreso. Andare sotto può spegnerti oppure farti reagire, va fatto un plauso ai ragazzi perché hanno avuto uno scatto importante, ci sono basi importanti per lavorare, certamente si può lavorare meglio con una vittoria".

Su Pelle: "Ha doti tecniche importanti, ma non dimentichiamo che viene da un gravissimo infortunio. Lui è consapevole che si allena, aumenterà il suo minutaggio".

Sugli obiettivi: "Il mister è stato chiarissimo, dobbiamo vivere alla giornata. Noi vogliamo giocarcela con tutte, ci sono tante squadre che hanno speso più di noi. Pensiamo solo a lavorare, c'è da sudare".