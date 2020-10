Foggia-Potenza: le formazioni ufficiali

Foggia e Potenza si affrontano allo stadio ''Pino Zaccheria'' nel match valevole per la 4° giornata del Girone C del campionato di Serie C. Per i rossoneri si tratta dell'esordio stagionale in massima serie, dopo i rinvii delle prime tre gare, i rossoblù sono invece reduci dal pari interno con la Casertana, dopo l'esordio vittorioso con il Catanzaro. Debutto ufficiale anche per Marco Marchionni in panchina dopo la separazione con Enzo Maiuri avvenuta in settimana al termine di un precampionato a dir poco problematico e ricco di colpi di scena.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Di Masi, Gentile, Curcio, D'Andrea, Germinio, Salvi, Kalombo. A disposizione: Di Stasio, Dell'Agnello, Agostinone, Tascini, Garofalo, Moreschini, Mascolo, Dema, Morrone, Aramini, Pompa. Allenatore: Roberto Cau.

POTENZA: Marchegiani, Viteritti, Panico, Sandri, Conson, Coccia, Iuliano, Cianci, Ricci, Boldor, Volpe. A disposizione: Santopadre, Brescia, Romei, Iacullo, Baclet, Salvemini, Zampa, Di Livio, Coppola, Di Somma, Lorusso. Allenatore: Mario Somma.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-potenza/358564.html