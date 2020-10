Poker del Savoia, la Vis Artena si arrende

Successo rotondo del Savoia che batte a domicilio la Vis Artena.

La cronaca del match (a cura dell'ufficio stampa del Savoia)

Al minuto numero sei il Vis Artena ci prova su punizione, ma il tentativo si spegne alto sopra la traversa. Al 10’ ci prova ancora la Vis Artena con Sabatini, ma il cross di Sabatini non impensierisce la porta difesa da Esposito M. Un minuto più tardi si fa vedere il Savoia con un tiro dalla distanza di D’Ancora: parata di Manni. Al 18’ Savoia vicino al vantaggio: azione personale di Fornito che ci prova poi dai 20mt, grande parata di Manni che devia in angolo.

Sul seguente calcio da fermo, Fornito trova De Rosa, ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo. Al minuto 20 Savoia in vantaggio. Correnti serve De Rosa che supera un avversario e scarica al limite dell’area in favore di D’Ancora che sigla l’1-0 per i Bianchi.

Al ventiseiesimo raddoppio del Savoia. Azione personale di Caiazzo sulla fascia che trova in area Kyeremateng ed é 2-0. Quarto gol in campionato per l’ex Vastogirardi.

Al 44’ si rivede il Savoia con un’azione personale di Correnti, che ci prova da fuori area, ma la palla è facile preda di Manni. Al 45’ terza rete del Savoia. Caiazzo cerca Orlando che supera un avversario e in verticale trova D’Ancora che mette a sedere Manni e sigla il 3-0. Termina il primo tempo con i Bianchi in vantaggio di tre reti.

Riprende la ripresa ma non cambia il copione. Al settimo è sempre il Savoia in avanti con D’Ancora, il suo tiro da fuori area si spegne di poco sopra la traversa. Al 12’ rigore molto generoso per la Vis Artena, dal dischetto si presenta Sabatini che sigla l’1-3. Al 28’ arriva la quarta rete del Savoia. Angolo di Fornito, flipper in area con la palla che arriva sui piedi di De a Rosa che centra il 4-1. Al 32’ ancora il Savoia, punizione di Fornito e grande parata di Manni. Sul finale al 45’ si vede la Vis Artena con Vassallo che impegna Esposito M. con un tiro dalla lunga distanza. Termina così sul risultato di 4-1 per i Bianchi che centrano così il secondo successo consecutivo.

Di seguito il tabellino della gara:

Vis Artena: Manoni, Pompei, Negro (21’st Taviani), Paolucci, Sabatini (21’st Massa), Falasca, Vassallo, Rossi (21’ st Cataldi), Cantucci, Cerignola, Carbone. A disposizione: Isidori, Cervinara, Donnini, Varano, Cucciari, Massa, Cesarini. Allenatore: Fabrizio Perotti.

Savoia: Esposito M., Nespoli, D’Ancora (46’st Mancini), Poziello, Orlando (35’st Kacorri), Fornito (39’st Russo), Correnti (49’st Riccio), Caiazzo, De Rosa, Manzo, Kyeremateng (29’ Scalzone). A disposizione: Cannizzaro, Porcaro, Langella, Esposito G. Allenatore: Salvatore Aronica.

Marcatori: 20’pt D’Ancora (S); 26’pt Kyeremateng (S); 45’pt D’Ancora (S); 12’st Sabatini (VA); 28’st Mancini.

Ammoniti: 6’pt Correnti (S); 41’pt Kyeremateng (S); 15’st Sabatini (VA); 17’st Negro (VA); 31’st Paolacci (VA);

Espulsi:

Recupero: 2’pt; 4’st.