Cambia ufficialmente l'orario della gara del girone C di Serie C tra Bisceglie e Cavese. La partita, recupero della seconda giornata, si giocherà mercoledì 28 allo stadio Ventura, ma non alle 20,45 come previsto inizialmente bensì alle ore 15,00.

Ad ufficializzarlo è stata la Lega Pro con una nota.