Roccella, Curtale: "Sfortunati, pesano le assenze"

Il ds del Roccella, Curtale, ha parlato nel post-partita contro il San Luca e ha commentato l'esito della gara:

"La squadra ha disputato un'ottima partita, nonostante in campo ci fossero ben otto fuoriquota e altri cinque calciatori, tutti di categorioa, assenti per infortunio. A mio avviso il pari sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in campo".

Continua Curtale: "Il rosso a Sidibe è esagerato. In ogni caso sui tre gol subiti siamo stati disattenti. Dobbiamo solo pensare a lavorare, rimboccarci le maniche e tirarci al più presto possibile fuori dal tunnel. Domenica sarà complicato perché non recuperermo nessuno e non avremo Coluccio e Sidibe".