Benevento. Foggia: "Lavorare con Vigorito e Inzaghi è un onore"

Il D.s. del Benevento Pasquale Foggia è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Il sogno nel cuore" per parlare delle prime giornate di campionato disputate dalle squadra giallorossa. Queste le parole del dirigente della Strega:

"Il mercato fatto ci ha lasciati soddisfatti. Llorente lo abbiamo seguito ma, per i problemi legati alle liste, non abbiamo potuto prenderlo. Siamo comunque felici per il gruppo che abbiamo costruito. La squadra ha un'anima e chi è qui può essere parte di qualcosa di davvero importante. Il nostro scudetto è rappresentato dalla salvezza.

Il presidente Vigorito ti riporta al calcio del passato: è uomo e dirigente d'altri tempi ed è un onore lavorare con una persona come lui. E' fonte di emozione anche lavorare con Inzaghi ma alle partitelle non partecipo perché altrimenti litigheremmo".