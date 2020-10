UFFICIALE - Foggia: dalla Samp arriva Ibou Balde, fratello di Keita

Dopo l'ufficialità di un figlio d'arte (Matteo Lucarelli, figlio di Alessandro dirigente del Parma), ecco arrivare un fratello d'arte: il Foggia ha infatti poco fa ufficializzato l'acquisto di Ibourahima Balde Balde.

Attaccante spagnolo di origini senegalesi, il classe ’99 arriva dalla Sampdoria squadra dove milita il fratello ben più noto Keita Balde. Svolge tutta la trafila nel settore giovanile blucerchiato, mettendosi in luce a suon di gol con la Primavera1 di Bellucci, dove lo scorso anno è rientrato dopo la sua prima esperienza tra i pro (2018/19) alla Vis Pesaro, in Serie C.

Ibou indosserà la maglia rossonera numero 32. Un nuovo attaccante under quindi a disposizione di mister Marchionni.