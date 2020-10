Pro Vercelli-Lucchese 2-1, due su due per la Pro in casa

Più agevolmente di quanto dica il punteggio finale la Pro Vercelli supera la Lucchese per due a uno e si porta a quota sette in classifica, secondo successo tra le mura amiche dopo quello all’esordio contro il Novara e buone indicazioni per Modesto che ha sempre avuto in questo scorcio iniziale di campionato delle risposte importanti dalla squadra.

La cronaca La Pro attacca ma la prima occasione è per la Lucchese al 10’ con Bianchi che servito da Nannelli calcia alto, al 18’ la Pro Vercelli passa in vantaggio con Comi che sfrutta una corta respinta di Coletta su tiro di Rolando, prima rete stagionale per il bomber delle bianche casacche; la Pro continua ad attaccare, al 26’ Comi sfiora l’eurogol con una spettacolare rovesciata, al 32’ Coletta è bravissimo a respingere una conclusione di Rolando. Una chance a testa prima dell’intervallo, al 37’ Saro si oppone con bravura a Bianchi, al 43’ il tiro a giro di Zerbin non inquadra la porta.

Lucchese insidiosa ad inizio ripresa ancora con Bianchi, Saro è ancora una volta attento; al 54’ Emmanuello serve Rolando che calcia sull’esterno della rete, al 57’ tiro a botta sicura di Moreo, salvataggio miracoloso di Auriletto; ad un passo dal pareggio i toscani subiscono il raddoppio con un gran sinistro a giro di Rolando che termina proprio all’incrocio dei pali, terza rete per l’attaccante di Modesto. La Lucchese ci prova senza troppa convinzione, trova la rete della bandiera al quarto dei cinque minuti di recupero con Signori ma oramai è troppo tardi e la Pro può festeggiare la seconda vittoria stagionale.