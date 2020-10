Modesto: “Ho solo sensazioni positive, stiamo facendo bene"

Parole al miele di Francesco Modesto per la sua squadra dopo la vittoria in casa contro la Lucchese: “I ragazzi dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro il Renate avevano voglia di riscatto, oggi lo hanno dimostrato in campo. Peccato la rete subita nell’ultimo minuto di recupero, la prestazione è stato di alto livello sia come collettivo che come singoli.

La mia squadra ha voglia di dimostrare il proprio valore e di stare insieme, lavoriamo e fatichiamo con tanta abnegazione; non posso dire nulla finora, tutti i 25 in rosa hanno voglia di essere una squadra e per tutti ci sarà una possibilità; ho solo sensazioni positive, la squadra continua a migliorare, contro il Grosseto nel prossimo turno sarà sicuramente una partita impegnativa”.