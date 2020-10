Roccella, "consolazione" Carrozza: prima doppietta per l'attaccante

Il Roccella deve barcamenarsi tra gli infortuni e la sfortuna sul campo, con una serie di risultati sfavorevoli.

L'impressione è che comunque la squadra c'è e può sicuramente dire la sua nel torneo di serie D, fermo restando che serve recuperare quei calciatori fermati da problemi fisici.

Contro il San Luca il pari è sfumato in extremis, ma si è messo in mostra l'attaccante Alessandro Carrozza. Sgusciante, sempre presente nella manovra dei suoi, ma sopratutto freddissimo in occasione dei due rigori realizzati.

Fondamentale aver trovato un calciatore che possa avere confidenza con il gol, considerando che anche davanti la squadra di Galati annovera tanti calciatori molto giovani.

Il Roccella si coccola Carrozza e si aspetta altri gol da lui.