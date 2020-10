Sibilia: "Come LND siamo soddisfatti del contenuto del DPCM"

Dopo la pubblicazione del nuovo DPCM da parte del Governo, è arrivato il commento del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia:

"Come LND siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Avevamo evidenziato, nelle sedi opportune, le conseguenze letali in caso di un nuovo stop del calcio dilettantistico. Senza dimenticare la possibilità, seppur sempre in misura ridotta, di aprire i nostri incontri al pubblico: si tratta di un altro elemento fondamentale per la sopravvivenza delle nostre società".