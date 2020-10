UFFICIALE - Lecce: Pettinari è di nuovo un tesserato giallorosso

Si aspettava solo la scadenza dei termini per ufficializzare il ritorno di Stefano Pettinari in giallorosso. Il Trapani non ha saldato saldato il costo del cartellino del calciatore dopo aver esercitato il diritto di riscatto. Pettinari così torna ad essere un tesserato del Lecce, avendo ancora un altro anno di contratto. Il comunicato:

A seguito dell'annullamento, in data odierna, del diritto di opzione del Trapani Calcio, il calciatore Stefano Pettinari è un tesserato dell'U.S. Lecce.