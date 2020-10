Cavese: Migliorini recuperato, ai box Onisa ed Esposito

Nella prossima sfida di campionato la Cavese affronterà la Viterbese. La squadra ha ripreso gli allenamenti.

Il club ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di alcuni calciatori:

Alla seduta di lavoro fisico ha partecipato anche Andrea Migliorini, completamente ristabilito dalla lieve contrattura al retto femorale della gamba destra che aveva accusato alla vigilia della gara col Bari. Solo terapie, invece, per Mihael Onisa, bloccato venerdì scorso da un’elongazione al retto femorale della gamba sinistra.

Stop anche per il centrocampista Gianluca Esposito, uscito alla fine del primo tempo della gara con la Paganese per infortunio. Gli esami strumentali, effettuati nella mattinata di oggi, hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Le condizioni del calciatore, che già oggi ha iniziato le terapie fisiche, saranno valutate di settimana in settimana.