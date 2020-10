Cittanovese, Infantino: "Attenti al Rende"

Il tecnico della Cittanovese, Infantino, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club alla vigilia della gara contro il Rende di mercoledì pomeriggio:

“Ci attende una partita difficile contro un avversario diverso rispetto a quello affrontato domenica scorsa. Loro hanno inserito in corsa giocatori di esperienza e vanno strutturando un progetto importante. Il pareggio con la Gelbison non è casuale. Noi abbiamo già archiviato il successo sul Marina e intendiamo dare continuità alla serie di risultati utili”, sottolinea il tecnico giallorosso.

Sul neo arrivato Cosenza: “E' un calciatore importante che ci darà una grande mano. Non lo scopro io. Ma la forza di questo progetto sta soprattutto nel collettivo e nella capacità di ognuno di ritagliarsi un ruolo da protagonista”.

Sull'obiettivo stagionale della squadra: “Noi siamo sereni. Conosciamo le nostre qualità e i nostri limiti. Noi dobbiamo scendere in campo e dimostrate volta per volta quello che valiamo. Essere umili non significa sentirsi inferiori agli altri. Significa, piuttosto, riconoscersi nei limiti e nei punti di forza. Noi abbiamo l’obbligo di lavorare, migliorare e crescere senza badare ad altro”.