Gozzano, ancora un rinvio: non si gioca a Casale Monferrato

E' stato in dubbio fino all'ultimo la disputa del recupero del primo turno tra Casale e Gozzano, che avrebbe dovuto aver luogo questo pomeriggio al "Natal Palli" della cittadina alessandrina. Nella formazione nerostellata infatti aveva già dovuto rinviare al gara di domenica con la Castellanzese a causa di una positività al Covid-19, non nel gruppo giocatori ma all'interno dello staff.

Altro giro di tamponi dunque, senza la negatività dei quali sarebbe stato impossibile scendere in campo con il Gozzano. E l'esito di questi ha dato un responso incerto per quattro giocatori, rendendo quindi necessario rifare il test per accertare con sicurezza la negatività dei calciatori in questione. Il nuovo giro di tamponi ha reso impossibile la disputa della gara già rinviata, che dovrà quindi essere riprogrammata in futuro anche se al momento resta incerta la data in cui le due formazioni potranno finalmente scendere in campo.