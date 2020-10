Borgosesia-Fossano 2-1, tre punti granata all'ultimo respiro

Con una rete in pieno recupero il Borgosesia supera il Fossano e ottiene la seconda vittoria stagionale al termine di una partita bella ed emozionante.

La cronaca Molto vivace il primo tempo con tante occasioni da entrambe le parti, al 10’ la conclusione di Rizzo viene deviata dalla difesa avversaria in angolo, sul successivo corner ci prova di testa Aloia ma Merlano respinge, ancora Aloia al 13’ ma l’estremo del Fossano non si fa sorprendere, gli ospiti si vedono con Di Salvatore ma Barlocco in uscita sventa la minaccia. Al 32’ tiro di Romani, para Barlocco, risponde al 35’ lo scatenato Aloia ma Merlano esce prontamente, al 38’ bell’esterno di Calì che non inquadra la porta per un soffio, al 40’ Lazzaretti supera Barlocco ma non Menga che salva sulla linea; succede di tutto nel recupero, Barlocco è bravissimo su Galvagno, sul capovolgimento di fronte Matera con una pregevole conclusione non lascia scampo a Merlano.

Il Fossano pareggia subito dopo la pausa, Galvagno lasciato libero dalla difesa granata insacca senza problemi; dopo una fase di stanca del match al 22’ Barlocco anticipa Galvagno, il Borgosesia preme alla ricerca del nuovo vantaggio ma D’Amuri manda fuori di pochissimo e successivamente sempre D’Amuri non è lucido davanti a Merlano. Un punto a testa? No, Bramante in pieno recupero con un diagonale vincente regala tre punti insperati al Borgosesia