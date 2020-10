Foggia-Bisceglie: le formazioni ufficiali

In campo tra poco più di mezz'ora allo stadio "Pino Zaccheria" Foggia e Bisceglie, nel match valevole per il recupero della 1° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Rossoneri che giungono a questa partita dopo la convincente vittoria di domenica all'esordio contro il Potenza, nerazzurri stellati invece dalla sconfitta interna di misura rimediata contro la sorprendente Turris.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Di Masi, Gentile, Dell'Agnello, Curcio, Germinio, Raggio Garibaldi, Kalombo. A disposizione: Di Stasio, Ndiaye, D'Andrea, Iannone, Agostinone, Tascini, Garofalo, Morrone, Aramini, Pompa, Naessens. Allenatore: Marco Marchionni.

BISCEGLIE: Spurio, Giron, De Marino, Priola, Vona, Mansour, Cittadino, Rocco, Zagaria, Vitale, Maimone. A disposizione: Russo, Manfrellotti, Padulano, Sapri, Cigliano, Ferrante, Pelliccia, Laraspata, Musso, Lauria, Sartore, Tarantino. Allenatore: Giovanni Bucaro.

Arbitro dell'incontro il sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia, per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Orazio Luca Donato di Milano e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto ufficiale il sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-bisceglie/358534.html