SERIE C - Foggia-Bisceglie LIVE, diretta testuale del match

Foggia e Bisceglie si affrontano allo stadio "Pino Zaccheria" nel match valevole per il recupero della 1° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Rossoneri che giungono a questa partita dopo la convincente vittoria di domenica all'esordio contro il Potenza, nerazzurri stellati invece dalla sconfitta interna di misura rimediata contro la sorprendente Turris.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-bisceglie/358534.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Di Masi, Gentile, Dell'Agnello, Curcio, Germinio, Raggio Garibaldi, Kalombo. A disposizione: Di Stasio, Ndiaye, D'Andrea, Iannone, Agostinone, Tascini, Garofalo, Morrone, Aramini, Pompa, Naessens. Allenatore: Marco Marchionni.

BISCEGLIE: Spurio, Giron, De Marino, Priola, Vona, Mansour, Cittadino, Rocco, Zagaria, Vitale, Maimone. A disposizione: Russo, Manfrellotti, Padulano, Sapri, Cigliano, Ferrante, Pelliccia, Laraspata, Musso, Lauria, Sartore, Tarantino. Allenatore: Giovanni Bucaro.