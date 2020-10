San Luca-Castrovillari rinviata a data destinarsi

La gara valida per la quarta giornata del girone I della serie D tra il San Luca e il Castrovillari, é stata rinviata a data da destinarsi.

Ecco la nota della LND:

Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società ASD Castrovillari Calcio, preso atto della documentazione proveniente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, e tenendo conto del protocollo predisposto dall’ASL territoriale competente, ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio della gara di Serie D San Luca – Castrovillari prevista per domenica 18 Ottobre alle ore 15:00. La gara è stata rinviata a Mercoledì 04 Novembre alle ore 14:30