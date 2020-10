Calciomercato Taranto, Montervino ha chiuso per due calciatori

Continua il calciomercato in casa Taranto dopo le ottime prestazioni in campo, offerte dagli uomini di mister Giuseppe Laterza, il direttore sportivo Francesco Montervino ha praticamente chiuso per Luigi Calemme, napoletano classe 1997, esterno d'attacco molto duttile. Il secondo nuovo acquisto per i rossoblù è Dorian Ciezkowski, giovane portiere classe 2001 prelevato dalla Primavera dell'Hellas Verona. I due calciatori si sono già aggregati al gruppo e sono a disposizione del tecnico rossoblù in vista dei prossimi impegni di campionato.