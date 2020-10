Italcave Real Statte, la Discaro promossa in prima squadra

Alessia Discaro approda in prima squadra dopo una lunga esperienza nel settore giovanile dell'Italcave Real Statte. La giovane calciatrice è entusiasta della scelta da parte della società rossoblù e commenta ai microfoni dell'ufficio stampa: "Avevo appena nove anni quando sono approdata al Real Statte, una bellissima realtà in cui sono crescita sia a livello calcistico che caratteriale. Sono orgogliosa e felicissima di far parte di questa società".

La promozione in prima squadra è dovuta, certamente, alle prestazioni offerte nel settore giovanile, grande trampolino di lancio e occasione per dimostrare il proprio valore. Discaro non dimentica i traguardi raggiunti sotto la guida di Concetta Labonia e Marina Belam, sottolineando: "In questi anni ho vissuto delle esperienze intense disputando e vincendo molti campionati giovanili con entrambe le allenatrici. In particolare ringrazio la Belam perché è un punto di riferimento sia in campo che fuori".

Tanta curiosità per vedere in campo la Discaro che, come sottolinea la stessa calciatrice, ha provato sorpresa nel momento in cui ha ricevuto la chiamata del coach Tony Marzella. Alessia Discaro conclude con un auspicio: "Spero di poter far bene e imparare tanto dalle mie compagne di squadra che sono calciatrici affermate e con esperienza".