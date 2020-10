Rende-Cittanovese 0-4: Viola extra lusso, giallorossi in vetta

Gara senza storia. La Cittanovese travolge con un secco 0-4 un Rende formato in fretta e furia appena qualche settimana fa

Il team di Infantino dimostra la sua superiorità e qualità e mette in mostra i suoi gioielli.

In 37', Alessio Viola, al debutto dal 1', ne segna due e assiste Silenzi per il momentaneo 0-2.

Nella ripresa entra Dorato e fa il poker, poi é accademia.

Unica macchia per la co-capolista il rosso a Corso al 69': un'ingenuità che lo costringerà a saltare la prossima gara.

Ecco il tabellino della gara:

RENDE-CITTANOVESE 0-4

RENDE (4-3-3): Quintiero; M. Novello (27’st Casciaro), Cassaro, Brandi, Proto (21’st Garritano); Castiglia, Cipolla, Falzetta (1’st Greco); Palma, Mosciaro (11’st Boito), G. Novello (1’st Scarpelli). In panchina: Palermo, Regnante, Mazzotta, Riconosciuto. All. Caruso.

CITTANOVA (3-4-2-1): Latella; Scuderi, Corso, Fiumara; Miceli, Cosenza, Lo Nigro, Lo Sasso (31’st Isabella); Viola (8’st Dorato), Giorgiò (11’st Fuschi); Silenzi (27’st Meola). In panchina: La Cagnina, Petrucci, Criaco, Crucitti, Condomitti. All. Infantino.

ARBITRO: Julio Silvera di Valdarno (Consonni di Treviglio e Bernasso di Milano).

MARCATORI: 14’pt Viola, 35’pt Silenzi, 37’pt Viola, 12’st Dorato.

NOTE: Porte chiuse. Espulso al 24’st Corso (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Brandi (R); Cosenza (C). Angoli: 2-4. Recupero: 0’pt; 3’st.