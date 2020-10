Italcave Real Statte, De Marchi: "Trovo un gruppo affiatato e unito"

Alessia De Marchi entra ufficialmente in prima squadra Italcave Real Statte dopo la trafila nel settore giovanile. Il pensiero della calciatrice, quando ormai manca poco all'inizio del campionato, sono state: "Marina Belam è l'artefice del mio approdo nell'Italcave Real Statte. Sono stata fortunata poiché l'ho conosciuta due anni prima con lo Stone Five Fasano dove allenava il settore giovanile e la prima squadra. E' stata lei a farmi conoscere la realtà rossoblù".

Dunque, riconoscimento per l'allenatrice che l'ha accompagnata per quasi tutta la sua carriera prima della chiamata di mister Marzella, una grande opportunità da vivere a trecentosessanta gradi. La De Marchi è umile e non si sbilancia puntando a crescere grazie alla nuova vita in prima squadra: "La società pensa al futuro e credo che il mix giovani e calciatrici d'esperienza possa funzionare alla perfezione. Ho avuto la possibilità di conoscere dapprima del mio approdo, le ragazze e devo dire che rappresentano un gruppo davvero affiatato e unito".