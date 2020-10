Fidelis Andria: attesa per gli esami di Manzo e Minacori

Doppia seduta per la Fidelis Andria, ieri, nel centro sportivo Pontelama.

Lavoro differenziato per il centrocampista Manzo, uscito malconcio dalla trasferta di Sorrento, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore; si aspettano gli esami strumentali per l’attaccante Minacori anch’egli uscito anzitempo dal match in terra campana.

Lavoro a parte anche per i giovani centrocampisti Dipinto e Zammit che stanno recuperando dai rispettivi acciacchi. Domani pomeriggio presso il centro sportivo Pontelama.