Corim Città di Taranto-Sangiovannese: appuntamento al PalaFiom

Domenica 18 ottobre 2020 ha inizio il campionato di futsal per le calciatrici della Corim Città di Taranto. La prima avversaria per le spartane è la neopromossa Sangiovannese al PalaFiom. A causa delle restrizioni per il Covid, il numero degli spettatori a sostegno delle ragazze di coach Liotino è ridotto a un numero massimo di 180 tifosi. Il fischio d'inizio è alle ore 16:00. Tuttavia, l'incasso è devoluto alle casse della Fondazione Giorgio Di Ponzio, come ha voluto comunicare la stessa società.