Giugliano, altri colpi di scena: torna Agovino, 4 senatori reintegrati

Situazione in continua evoluzione al Giugliano dove non mancano i colpi di scena. Il primo ieri sera: dopo la clamorosa separazione con quattro bandiere del club (Caso Naturale, Liccardo, Carbonaro e Di Girolamo), la società in conferenza stampa ha annunciato il reintegro dei calciatori.

Stamani è poi arrivata la doppia comunicazione sulla guida tecnica, al terzo cambio stagionale. Il divorzio con Carannante apre le porte al ritorno ufficiale di Agovino.