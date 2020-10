Benevento. Iago Falque: "Andremo a Roma per fare risultato"

In una intervista rilasciata a Sky Sport, l'esterno del Benevento Iago Falque ha parlato della sua scelta di vestire i colori della Strega e del suo rapporto con Inzaghi. Queste le parole dello spagnolo:

"A Benevento mi sono trovato bene fin dal primo momento e mi sono integrato nel gruppo. Le vittorie hanno facilitato il processo perché hanno reso l'ambiente più tranquillo. Con Inzaghi ho parlato già prima di firmare e in lui ho trovato l'allenatore che cercavo: uno che avesse fiducia nelle mie qualità e che mi facesse giocare in un ruolo che esalti le mie caratteristiche. L'obiettivo della squadra è la salvezza ma vogliamo crescere. La società vuole migliorarsi e ha fatto di tutto per portarmi qui. Siamo una neopromossa che vuole comunque giocare in modo offensivo, che ha giocatori di qualità e tutto ciò mi ha convinto a vestire questi colori. L'intento è quello di far divertire i nostri tifosi.

A Roma sono stato bene ed è la squadra più importante nella quale ho giocato. Sono sceso in campo anche in Champions. Per fare risultato contro di loro dovremo essere attenti e sfruttare anche la minima occasione che avremo. Speriamo anche che loro non siano nella miglior giornata possibile. La certezza è che se giocheremo come nelle ultime partite avremo chance di tornare a casa con qualche punto".