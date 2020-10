Cittanovese, la soddisfazione di Infantino: "Ottima prova a Rende"

Il tecnico della Cittanovese, Pietro Infantino, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il netto successo sul Rende:

“Siamo contenti perché oggi era importante allungare la striscia utile di risultati. Sulla prestazione non avevo dubbi, sapevo sarebbe arrivata. Così come non ho mai avuto dubbi sull’attaccamento, la concentrazione e la qualità dei miei calciatori. Alleno un gruppo di uomini veri, uniti e compatti che si confrontano quotidianamente e si aiutano l’uno con l’altro. Ovviamente fare punti ci dà modo di proseguire un cammino positivo e di rafforzare i nostri concetti e le nostre idee”.

Continua Infantino: “Corso ingenuo sull’espulsione? Ho la fortuna di avere un gruppo di qualità – ha chiosato Infantino – e quindi troveremo una soluzione per domenica prossima. Certo, dispiace per come si è arrivati al doppio giallo. Perché sul 4-0 ci si inventa un’ammonizione su una situazione dubbia. Non c’era cattiveria nel contrasto e l’arbitro aveva chiamato fallo laterale. Detto questo, i ragazzi sapranno dare risposte anche in questo senso. Domenica affronteremo un test difficile, contro un’avversaria imbottita di qualità e calciatori esperti. A Sant’Agata dovremo battagliare. Questa sera ci godiamo la vittoria – ha concluso il mister – e da domani mattina torniamo a lavorare sul campo”.