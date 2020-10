Bari, Romairone: "Soddisfatto del mercato, la squadra è competitiva"

In casa Bari ha parlato poco fa il direttore sportivo, Giancarlo Romairone, che ha analizzato le operazioni di mercato effettuate durante la sessione estiva.

Queste le dichiarazioni del ds biancorosso: "Sono soddisfatto del mercato. Devo ringraziare la proprietà che mi ha messo nelle condizioni migliori di svolgere bene il mio mestiere. La squadra costruita è competitiva, con calciatori di varie caratteristiche, con ragazzi di valore e che hanno già vinto, c'è grande sinergia fra tutti. Inizialmente si pensava di fare qualche correzione mirata, sia per le caratteristiche del gioco del mister, sia per portare una ventata di freschezza. Poi nella realtà in ritiro si sono evidenziate altre cose: alcuni che erano sul mercato hanno dimostrato di avere il giusto profilo, mentre altri hanno mostrato delle difficoltà. Quindi abbiamo valutato alcune cose in più del previsto. E' stato un mercato difficilissimo. Alcune operazioni che pensavamo complicate sono andate in porto: ora c'è la quadratura del cerchio".

Su Simeri: "Il rinnovo è in programma da almeno un mese".