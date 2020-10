Serie D, una coppia al comando

Continua tortuoso il cammino del girone A di Serie D che non riesce ad allinearsi e vede addirittura tre squadre che hanno giocato solo una partita, Legnano, Varese e Casale.

Primo stop per il Bra che non è andato oltre lo zero a zero contro la Folgore Caratese e viene raggiunto in vetta dalla Sanremese che espugna Gozzano e batte nel recupero grazie a un gol di Romano la Lavagnese.

Bene il Derthona, Gueye e Spoto regalano il terzo successo di fila ai danni del malcapitato Imperia che rimane a zero con già tre sconfitte; un solo pareggio nel quarto turno quello tra Chieri ed Arconatese, vince ancora il Saluzzo che batte due a uno il Vado e il Pontdonnaz che con una doppietta di Masini supera il Sestri Levante, i valdostani protagonisti anche del recupero di ieri con il blitz esterno a Varese. Proprio all’ultimo minuto il Borgosesia si aggiudica il derby piemontese contro il Fossano, è Bramante l’uomo decisivo dopo che Galvagno aveva risposto a Matera.

Risultati e classifica del girone A di Serie D