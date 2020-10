Italcave Real Statte, Cannella si presenta: "Suderemo questa maglia"

Giorgia Cannella è il nuovo acquisto dell'Italcave Real Statte. La calciatrice completa il pacchetto dei portieri insieme a Valentina Margarito e Roberta Linzalone. Le sue prime parole da calciatrice della compagine rossoblù sono state: "E' successo tutto per caso dopo la chiamata per una partitella estiva tra amiche. Non dovevo giocarla quella partita ma mi piace pensare che qualcosa mi abbia spinto a farlo".

Dopo anni di calcio a 11, come ha voluto sottolineare la stessa calciatrice, il gruppo ha giocato un ruolo fondamentale. La forza delle proprie compagne di squadra ha facilitato il processo di integrazione. L'esperienza e la volontà di crescere saranno i due obiettivi per Giorgia Cannella, già a disposizione per la nuova stagione di futsal femminile. "Suderemo la maglia in allenamento per dare il massimo in partita" ha concluso la calciatrice.