Roccella: Femia è il nuovo presidente

Rocco Femia è il nuovo presidente dell'ASD Roccella, come annunciato da una nota del club:

L’Asd Roccella nell’assemblea straordinaria del 13 ottobre 2020 ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’Ing. Romeo Bruno per motivi personali e lo ha ringraziato per la preziosa attività svolta nel periodo di organizzazione della squadra. L’Assemblea ha provveduto nella stessa seduta a eleggere il nuovo Presidente Sig. Rocco Vincenzo Femia, giovane imprenditore roccellese nel settore alimentare e della grande distribuzione. Rocco Femia ha ricoperto fino ad oggi la carica di Vicepresidente e si è sempre distinto per la sua capacità organizzativa, la sua vocazione a tenere unito l’ambiente e la compagine sociale.

L’immediata nomina del presidente dimostra la capacità del gruppo dirigente di rispondere alle difficoltà che purtroppo si presentano sul cammino. La società augura al nuovo Presidente un buon e proficuo lavoro, cosciente che quella appena iniziata potrà essere una stagione ricca di soddisfazioni.