Lecce-Cremonese: info biglietti

Si riportano di seguito le misure organizzative valevoli per la gara del Campionato Serie BKT 2020/2021 Lecce - Cremonese del 21/10/2020 ore 19:00 (apertura Porte ore 17.00)

Si invitano tutti i tifosi a:- rispettare la disciplina dei titoli di accesso e del Regolamento d’Uso dello stadio “E.Giardiniero” - Via del Mare di Lecce;

- rispettare il Codice di Regolamentazione (cd gradimento) ricordando che in caso di violazioni ricorrendone i presupposti la società è tenuta ad adottare i relativi provvedimenti;

- premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;- raggiungere lo stadio con debito anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso e ai botteghini.

L’evento sportivo è disciplinato dal DPCM 13 ottobre 2020 contenente le misure di contenimento del contagio dal virus Covid-19 (art. 1, comma 6, lettera e), con la presenza fino ad un massimo di n. 1.000 spettatori. Saranno messi in vendita n. 600 biglietti con le modalità di seguito indicate e n. 400 posti verranno riservati per la gestione degli obblighi contrattuali con sponsor, per accrediti ai diversamente abili e ad altri soggetti/enti aventi titolo.

Nell’assegnazione dei posti sarà garantito il distanziamento interpersonale, sia frontalmente (utilizzando file alternate) che lateralmente (lasciando due sedute libere tra un posto assegnato e l’altro), con l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La misura del distanziamento sarà applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi e i congiunti. L’obbligo di acquisto del titolo di accesso è previsto per tutti i soggetti minori (a prescindere dalla fascia d’età). In occasione dell’evento non sarà consentita l’introduzione di striscioni/bandiere/strumenti sonori (tamburi e megafoni) e l’allestimento di coreografie.

Prezzi e modalità acquisto biglietti

PREZZI RISERVATI AI TITOLARI DELLA USLECCE PROGRAMPeriodo di prelazione riservato ai titolari della carta USLecce Program dalle ore 12.00 di venerdì 16 alle ore 20.00 di lunedì 19 ottobre.

Tariffe Program /exclusive Specia Under Tribuna Centrale Sup € 18,00 € 1,00 Tribuna Centrale Inf € 10,00 € 1,00

Nel caso di posti invenduti nel periodo di prelazione riservata ai titolari della carta USLecce Program, sarà attivata la vendita libera per i posti disponibili, dalle ore 10.00 di martedì 20 ottobre e fino all’orario di inizio della gara.

PREZZI BIGLIETTERIA

Tariffe Program /exclusive Specia Under Tribuna Centrale Sup € 36,00 € 16,00 Tribuna Centrale Inf € 26,00 € 12,00

Punti vendita

BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara, registrandosi al sito di Vivaticket in modalità HOME TICKETING (Stampa a casa).È fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d'accesso per l'evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell'impianto. L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile. I titolari della carta USLECCE PROGRAM per poter usufruire delle tariffe riservate, dovranno inserire il numero di tessera di 12 cifre (es. LEC012......) nella casella predisposta della procedura di acquisto.

In base al Protocollo adottato dalla Società sportiva, lo spettatore assume l'obbligo, pena l'impossibilità di accedere all'interno dell'impianto sportivo, di stampare, compilare e consegnare al personale in servizio il giorno dell'Evento la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sulla sintomatologia e contatti stretti Covid-19 riferita ai 14 giorni antecedenti la disputa della gara (Autocerficazione).

N.B. Non saranno abilitate alla vendita le ricevitorie del circuito Vivaticket e i botteghini dello stadio.

Settore Diversamente abili

PARTERRE TRIBUNA EST – PORTA 8H

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, si consiglia ai soggetti interessati di valutare la partecipazione all’evento al fine di salvaguardare le proprie condizioni di salute. Nel rispetto del distanziamento interpersonale saranno messi a disposizione n. 25 (venticinque) accrediti (più accompagnatore) validi esclusivamente per l’accesso di soggetti non deambulanti (in carrozzina).

Le richieste di accredito, corredate dalla documentazione sanitaria comprovante l’invalidità e l’eventuale esclusione dall’obbligo di uso della mascherina ( art. 1, comma 1, lett. c DPCM 13/10/2020), dovranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 di venerdì 16 ottobre 2020 e fino alle ore 20.00 di lunedì 19 ottobre p.v. a mezzo email (accrediti@uslecce.it) compilando in ogni suo campo il modulo disponibile sul sito www.uslecce.it alla voce Biglietteria / Accrediti diversamente abili.

Saranno accettate le prime 25 richieste pervenute in ordine di tempo. Le domande trasmesse prima e dopo i termini stabiliti e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.