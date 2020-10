Bari: personalizzato per Simeri, Andreoni, De Riso e Marras

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, la truppa biancorossa è tornata quest'oggi a lavorare in vista del derby pugliese contro il Monopoli in programma mercoledì 21 ottobre, alle ore 20:45, sul terreno del 'Veneziani' (il turno di domenica prossima contro il Trapani non si giocherà in virtù dell'esclusione dal campionato della società siciliana).

Nella doppia seduta di giornata, al mattino, dopo gli scatti per la foto di squadra, il gruppo ha lavoro in palestra (esercitazioni di potenziamento muscolare) con successiva trasformazione in campo. Al pomeriggio, dopo una prima parte passata in sala video, spazio al lavoro in campo sotto una sottile ma fitta pioggia: dopo l'attivazione muscolare a secco, prima parte di lavoro atletico (scatti e accelerazioni su brevi distanze), dunque 40 minuti di partitella a ranghi misti su 75 metri e, a chiudere, nuovo ciclo di esercitazioni atletiche. Tabella di lavoro personalizzata per Cristian Andreoni, Carlo De Risio, Manuel Marras e Simone Simeri.

Per domani in programma una seduta di lavoro pomeridiana (alcune elementi della rosa svolgeranno del lavoro di complementare al mattino). Si ricorda che gli allenamenti verranno svolti a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, ne possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra.