Italcave Real Statte, Angela Girardi ritorna in rossoblù

Angela Girardi ritorna in rossoblù e sposa nuovamente il progetto dell'Italcave Real Statte. In vista dell'esordio in campionato per la stagione 2020-2021, la calciatrice è pronta a dare il suo personalissimo contributo alla causa. "Ritorno a Statte perché il mio cuore è rossoblù. Voglio dare un contributo alla squadra del mio paese e portarla più in alto possibile" sono state le prime parole da calciatrice dell'Italcave Real Statte. Responsabilità e consapevolezza nei propri mezzi, sono i fattori che porta con sé la Girardi, che si aspetta un campionato da protagonisti. Il gruppo fa certamente la differenza, come sottolinea la stessa calciatrice: "Trovo un gruppo fantastico composto da persone che si sono unite in un unico sogno".