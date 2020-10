Taranto, contro il Sorrento ritorna il pubblico in misura ridotta

Una notizia positiva in un periodo tutt'altro che roseo per il calcio dilettantistico. Quest'ultimo è ripartito, ma la componente vitale del calcio ossia i tifosi fatica a ritornare con regolarità allo stadio. Il Covid-19 ha stravolto la normalità delle nostre vite e di conseguenza ha cambiato la tradizione del weekend: sostenere i propri beniamini in presenza.

Dopo la riapertura al professionismo, il nuovo DPCM consente la presenza ridotta di pubblico per le manifestazioni sportive organizzate dalla lega dilettanti. Il Taranto attende il Sorrento allo Iacovone, in vista della quarta giornata di Serie D. Nel rispetto dei protocolli anti-covid, il pubblico potrà ritornare allo stadio in tribuna laterale, secondo quanto ha riportato l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno. Tuttavia, il sostegno da parte dei tifosi rossoblù arriva in un momento cruciale dopo l'ottima partenza. Infatti, i ragazzi guidati da Giuseppe Laterza dovranno affrontare Casarano in trasferta e Brindisi tra le mura amiche.