Roma-Benevento: gli scommettitori puntano sui capitolini e Dzeko

Roma e Benevento si affronteranno per la terza volta in Serie A dopo i due precedenti della stagione 2017/18 terminati entrambe in favore dei capitolini con i punteggi di 4-0 all'andata al "Vigorito" e di 5-2 al ritorno all'"Olimpico".

La vittoria della squadra allenata da Fonseca è data a 1,32 mentre il pareggio o la vittoria della Strega, rispettivamente, a 5,40 e 8,50. Gli scommettitori puntano anche su una gara ricca di gol ed infatti l'"over" è quotato a 1,50. Il marcatore più probabile per i bookmakers è il romanista Dzeko che viene quotato a 3,60.