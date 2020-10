UFFICIALE - Foggia, arriva il centrocampista Michele Rocca

Ancora un innesto importante per il Foggia. Dagli svincolati, la società rossonera ha provveduto a tesserare Michele Rocca.

Centrocampista milanese cresciuto nell’Internazionale, viene girato per un breve lasso di tempo al Novara per accumulare esperienza prima di tornare ad Appiano Gentile ed esser ceduto alla Sampdoria, dove si mette in mostra conquistando sia la Nazionale U20 che l’esordio in Serie A (2015/16 Atalanta-Sampdoria 2-1).Dopo la “formazione” blucerchiata, Michele accumula esperienza in giro per l’Italia tra diversi club di Serie B (Lanciano, Latina, Pro Vercelli per circa 50 presenze) prima di trasferirsi definitivamente al Livorno, dove milita nelle ultime due stagioni di cadetteria (35 presenze e 2 gol). Svincolatosi di recente, il mediano firma per una stagione col club rossonero.

“Sono felice di esser arrivato in un club storico e glorioso come questo, sono certo che mi farà bene respirare l’aria di una città che vive di calcio sette giorni su sette. Ringrazio il direttore per avermi coinvolto in questo progetto avvincente, metterò a disposizione del gruppo la mia esperienza e la voglia di far bene con questa maglia addosso” ha commentato Rocca.

Il centrocampista rossonero indosserà la maglia numero 33.