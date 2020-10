Lombardia. Dal 17/10 stop alle competizioni dilettantistiche regionali

Da domani in Lombardia saranno sospese le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il "contatto fisico", comprese quelle dei settori giovanili.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione, Attilio Fontana, questo pomeriggio dopo la riunione tenuta insieme ai sindaci dei capoluoghi di provincia, collegati in remoto, al prefetto di Milano e ai capigruppo dei partiti presenti nel consiglio regionale. La misura rientrerà nell'ordinanza, la cui uscita è prevista per domani, dell'autorità regionale in seguito all'aumento del numero dei contagi da covid-19 registrato negli ultimi giorni.