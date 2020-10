Potenza, Somma: "La qualità in campo farà la differenza"

Alla vigilia della trasferta di Terni il tecnico del Potenza Mario Somma ha presentato la gara. Sulla squadra ha detto: "L’umore della squadra è ottimo, perché abbiamo avuto da subito la consapevolezza di essere stati - contro il Foggia - sempre in partita. Gli episodi poi non sono stati dalla nostra parte, alcuni per nostra negligenza, altri per causa esterna, per così dire. Il lavoro in settimana è stato sereno e affrontato con la giusta determinazione e applicazione. Nessuno ha accusato problemi, il che è un’ottima notizia perché, altrimenti, oltre al danno, avremmo avuto anche la beffa". Sugli umbri "Giocheranno a specchio? Il modulo è una questione relativa: è come uno spartito, è l’interprete che fa la differenza. Ci sono indubbie qualità in entrambe le squadre e, come sempre, saranno esse a determinate il risultato finale".

INDISPONIBILI - Nigro, Spedalieri, Compagnon e Fontana.