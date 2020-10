Mec Sport Ginosa, esordio stagionale contro il Futsal Lecce

Attesa per vedere da vicino la nuova compagine di calcio a 5 ginosina, la Mec Sport Ginosa. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre avverrà l'esordio, in un campo ostico, contro il Futsal Lecce. Quest'ultima, si presenta come una squadra insidiosa e difficile da affrontare ma, la società del presidente Claudio Petrera, crede nell'impresa e ancor prima nel progetto che ha portato, con dedizione e meticolosità, a formare nuovamente una squadra di calcio a 5 a Ginosa.

Infatti, la Mec Sport Ginosa di per sé rappresenta un successo per tutti coloro che credono nel futsal e, finalmente, dopo diversi anni di inattività agonistica in questo sport, i ragazzi potranno misurarsi con altre realtà ormai consolidate. Appuntamento, dunque, alle ore 16:00 per Futsal Lecce-Mec Sport Ginosa, match valido per la 1° giornata di futsal serie C2 Girone B.

La rosa completa dei calcettisti è composta da Giuseppe Carrera, Giovanni D'Angelo, Claudio Giannini, Luca Miccoli, Giuseppe Barberio, Rosario Lapiscopia, Vito Passarelli, Ottaviano Accetta, Gaetano Cantore, Roberto Bozza, Antonello Iacovino, Francesco Ribecco, Giacinto Passarelli, Michael Vannella, Nicolò Notarangelo, Nicola Galante, Domenico Cristella e Donato Perniola. I dirigenti sono Gennaro Pagone e Giacomo Carpignano e l'addetto stampa che seguirà tutte le partite della Mec Sport Ginosa è Baldo D'Angelo.