Italcave Real Statte, presentata Pedroso: "Mi piacciono le sfide"

L'Italcave Real Statte conclude la propria sessione di mercato con il tesseramento della brasiliana Raquel Pedroso Dos Santos, classe 1993. La calcettista giunge in squadra prima dell'esordio stagionale contro il Bisceglie. La Pedroso, ai microfoni, ha rilasciato le prime parole da calciatrice rossoblù: "Ho scelto Statte perché è innanzitutto una società seria in grado di lottare per grandi obiettivi".

Tuttavia, la calciatrice si presenta ai tifosi: "Sono una ragazza che ama allenarsi. Cerco sempre di superarsi e trarre il meglio da me. Questo fattore è determinante poiché dall'allenamento si vede una calciatrice e la propria serietà". Una presentazione che lascia ottime sensazioni alla tifoseria e alla dirigenza dell'Italcave Real Statte, sapendo di poter contare su una calcettista che predilige il culto del lavoro costante per raggiungere i propri traguardi. Un atteggiamento simile a quello della stessa società. Raquel Pedroso Dos Santos è già a disposizione di mister Tony Marzella, una persona seria e determinata nel costruire la strada migliore per raggiungere gli obiettivi stagionali, restando alle parole della calcettista.

Infine, a ridosso della sfida contro il Bisceglie, la calciatrice brasiliana non si sbilancia limitandosi a sottolineare: "A me piacciono le sfide e ogni partita lo è, dunque, daremo il massimo per superarci e vincere". Una dichiarazione, quest'ultima, che potrebbe restare un motto per tutta la stagione e affrontare le gare alle stesso modo, al di là delle avversarie e della loro forza. Solo con la concentrazione e la determinazione, gli obiettivi possono essere realizzati. Il connubio ambizione-lavoro funziona sempre. Questo è il messaggio che ha voluto evidenziare Raquel Pedroso Dos Santos prima, naturalmente, di far parlare il campo.